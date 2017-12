JO d'hiver 2018 : la Russie a été suspendue pour dopage institutionnalisé

La Russie ne pourra pas participer aux prochains Jeux Olympiques d'hiver 2018. Une décision prise par le comité international olympique pour dopage institutionnalisé. Toutefois, certains athlètes russes "propres" pourront concourir sous la bannière olympique et sous conditions. Ils seront choisis par l'ancienne ministre française des Sports Valérie Fourneyron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.