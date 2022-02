JO de Pékin : une première médaille d'or pour la France

"Champion olympique ! " C'est un cri du cœur, un immense bonheur, la médaille d'or d'un champion capable de surmonter la pression pour battre un à un tous ses adversaires. Une victoire saluée par la famille du biathlon et notamment l'ancienne gloire Martin Fourcade. La fête avec la vraie famille s'est déroulée à Saint-Pierre. Dans leur menuiserie du Jura, les parents de Quentin Fillon Maillet réunissent amis et employés. Ils essaient de joindre leur fils depuis ce matin sans succès, quand soudain leur garçon en or apparaît. "C'est génial, puis c'est fait maintenant, Champion olympique ! ", dit-il. Et là, surviennent toutes les questions qui taraudent toutes les mamans. "Et t'as pu manger un peu ?"; s'inquiète sa mère Hélène Fillon-Maillet. "On aimerait pouvoir le serrer dans ses bras. Quand je vais le voir quand il va rentrer, ça va être fort", poursuit-elle. Pour patienter, elle se contentera de cette étreinte face à la caméra. Pas facile pour les familles d'athlètes interdites de voyage en Chine pour cause de covid. À La Plagne Tarentaise en Savoie, c'est devant la télé que la famille de Tess Ledeux a vibrée. Vue la jeune fille s'envolait vers une médaille d'argent. Bonheur partagé là aussi grâce aux smartphones. Un peu frustrant mais c'est déjà ça. Les vrais câlins attendront quelques jours. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Buisine, E. Nappi