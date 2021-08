JO de Tokyo 2020 : les Françaises brillent !

Qu'elles se parent d'or, d'argent ou de bronze comme Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ce mercredi matin, les femmes font briller le sport français à Tokyo. Depuis le début des Jeux olympiques, elles nous offrent leur cœur, leur sourire, leur rage de vaincre et des médailles. Aux jeux de Rio, les hommes avaient remporté 3/4 des médailles. À Tokyo, la réussite est féminine, avec 25 médailles. On en compte deux dans les sports mixtes, 10 gagnées par des hommes et treize par des femmes. Pour la première fois aux jeux olympiques, les filles pourraient surpasser les garçons. Clarisse Agbégnénou incarne cette nouvelle génération de super héroïne. Au judo, quatre des cinq médailles ont été remportées par des femmes. En aviron, en escrime et au rugby, elles gagnent partout. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, a tenu à rappeler que ces médailles ont été gagnées dans différentes disciplines sportives et trouve cela prometteur pour les jeux de 2024 à Paris, car ces championnes qui éclosent vont inspirer les Françaises à faire plus de sport. De plus, grâce à nos basketteuses et handballeuses la France a deux autres chances de médailles.