JO de Tokyo : la France brille en sports collectifs

Nikola Karabatic, de l'équipe de France de handball, parle d'émulation au sein de l'équipe de France olympique. Il est difficile de dire si cette émulation est la raison de ses trois succès. Dans l'histoire, la qualification de trois équipes du même sexe en finale du basket, du hand et du volley, n'est arrivé que quatre fois. Les trois premières fois datent du temps de l'Union soviétique. Cela a été réalisé deux fois pour les femmes, en 1976 et 1980 et une fois chez les hommes en 1988. Ainsi, la France devient le premier pays depuis 33 ans à y parvenir. Ghani Yalouz, vice-champion olympique de lutte à Atlanta en 1996 et directeur de l'Insep, parle plutôt du "savoir-faire français". Il rappelle les l'apport des clubs, leur rôle, sans oublier les éducateurs, entraîneurs, et tous les bénévoles qui y sont. Preuve en est, Vincent Collet, ancien basketteur professionnel, entraînait déjà des enfants alors qu'il n'était lui-même qu'un adolescent. Il a contribué à former Nicolas Batum, décisif dans la victoire des Bleus contre la Slovénie. Jacques Monclar, 201 sélections en équipe de France de basket et consultant Bein Sport, rappelle de son côté qu'en plus des trois finales pour les garçons, personne ne sait si demain il n'y aura pas deux finales aussi pour les filles du hand et du basket féminin français. Ce serait un événement. La France compterait cinq équipes finalistes, ce qui serait du jamais-vu.