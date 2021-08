JO de Tokyo : le retour de nos champions

Le public qui leur a tant manqué était là et la médaillée d’argent en planche à voile, Charline Picon, l’a fêté comme il se doit. Des retrouvailles organisées à Paris au Trocadéro, ce lundi après-midi, pour 33 médaillés français qui commencent enfin à réaliser ce qu’ils ont accompli. “C’est une belle émotion qu’ils nous communiquent. C’est vrai que de pouvoir les voir, de les remercier, on n’était pas sur place mais on était quand même là. Et merci, merci de ces moments”. Et ils ont pu le leur dire durant une longue séance d’autographe, toucher leur médaille et rêver à leur tout d'exploit. “Je rêve de faire les Jeux olympiques. Ce sera le tennis et j’espère gagner une médaille d’or”, projette un jeune supporter. Un rêve immense que ces athlètes ont réalisé et qu’ils désespéraient aussi de pouvoir partager avec leurs proches. Avec ses deux médailles d’or, la judokate, Clarisse Agbégnénou se laisse enfin aller. “C’est vrai que c’était dur quand même. On était un peu enfermé, tout seul. Même si l’ambiance était top, ça fait du bien de retrouver ses proches”. Alors, quoi de mieux qu’un bain de foule après des JO confinés. Comme sur le tatami, la délégation des judokas a fait le show. Huit médailles au compteur, cela valait bien une nouvelle Marseillaise. Un peu de Tokyo aux pieds de la Tour Eiffel, devant un public ravi de pouvoir vibrer avec leurs champions.