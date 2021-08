JO de Tokyo : les médailles tricolores de ce mardi.

Volley, basket ou handball... Peu importe la discipline ou la taille du ballon, avec les sports collectifs, les rêves d'or olympiques sont à portée de main. Ils étaient sans doute les seuls à y croire : faire tomber la Pologne qui est double championne du monde. Un exploit au terme d'un match fou où le sélectionneur français, Laurent Tillie s'oublie jusqu’à faire corps avec ses joueurs. “J'étais pris dans le jeu comme les joueurs et je savais qu'on ne pouvait pas l'avoir et je me dis bon allez on fait un peu le show pour garder. Mais bon j'ai ruiné mon coude, mon épaule et mon dos”. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus du volley joueront les demi-finales des Jeux. Ceux du basket aussi peuvent prétendre au sommet de l'olympe. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont éliminé l'Italie et se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi. Les sports collectifs en salle entretiennent nos espoirs de médailles. Les handballeurs pourraient s'offrir une 4ème finale olympique consécutive en cas de victoire ce jeudi. Mais dès mercredi, c'est au tour des filles de continuer à briller. Les handballeuses et les basketteuses sont en lice pour une place en demi-finale de leurs tournois respectifs.