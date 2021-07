JO de Tokyo : un protocole drastique pour éviter les clusters

Participer aux JO de Tokyo, c'est accepter le rituel du contrôle anti Covid. Une règle qui s'applique à tous les accrédités, les athlètes évidemment, mais aussi les journalistes. Il s'agit d'un autotest salivaire à effectuer soi-même et à rendre chaque matin aux organisateurs. En outre, les transports en commun sont prohibés. Les seuls déplacements autorisés doivent se faire via des navettes dédiées. Les organisateurs proposent même des tours en bateau pour permettre de découvrir Tokyo sans entrer en contact avec ses habitants. Tout est mis en place pour quatorze jours à vivre dans une bulle olympique. Il est interdit de se promener en ville, d'aller au restaurant ou de rentrer dans un commerce. Seuls les sites de compétition officiels sont autorisés. Les journalistes sont dans une bulle et les athlètes sont dans une autre pour qu'elles restent bien distinctes. Ainsi, les conférences de presse se font en visio, les interviews sont très limitées et soumises à des règles strictes. Le village olympique réservé aux athlètes est un ensemble d'immeubles. Ils constituent une forteresse impénétrable. Les sportifs n'auront le droit d'y séjourner qu'à partir de cinq jours avant leur compétition. Et ils devront l'avoir quitté dans les 48 heures après en avoir terminé.