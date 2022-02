JO d’hiver : le skieur Clément Noël, un surdoué en or

Un dernier regard vers son plus sérieux adversaire, et enfin la libération, le cri du champion. Sitôt la cérémonie achevée dans la télécabine qui le ramène au village olympique, ses premières pensées sont pour ses proches. Ses parents l'ont initié au ski dès l'âge de trois ans dans une petite station des Vosges. Puis vinrent les compétitions de jeunes. Et à l'âge de 15 ans le départ pour Val-d'Isère. En Savoie, il découvre une structure d'entraînement et une famille d'accueil qui l'entoure comme un troisième fils. À Val-d'Isère, Clément n'a laissé que de bons souvenirs. Alors, ce matin au club des sports, il y avait foule pour fêter l'enfant du pays. C'est le premier titre olympique pour le ski alpin français depuis 16 ans. Clément Noël célébrera cet exploit dès la semaine prochaine avec ses deux familles : celles des Vosges et celles de Savoie. TF1 | Reportage J.P. Féret, Y. Hovine, Y. Matisse