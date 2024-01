JO Paris 2024 : des milliers de nuitées annulés à Châteauroux

Sur son tableau de réservation, l'Élysée Hôtel de Régis Tellier affichait presque complet pour cet été. Soit 16 chambres préréservées pour le Comité olympique en prévision de l'épreuve de tir des JO organisé à Châteauroux. Il y a quelques jours, c'est la douche froide. Ce gérant apprend par mail l'annulation de 90 % de ces nuitées. "Au total, ça me faisait 976 nuitées de réserver. Et si je fais le total après rétrocession, il me reste 81". L'équivalent de 150 000 euros de chiffre d'affaires sur lequel il ne peut plus compter. Dans cette ville, ce sont des milliers de nuits qui ont été rendues aux hôteliers castelroussin On est donc bien loin de l'enthousiasme des premiers jours, il y a six mois. L'autre déconvenue est l'emplacement de la fan zone. Elle ne serait plus en centre-ville, mais à une trentaine de minutes à pied de là. De quoi inquiéter Julien Marchès, chef "Le P'tit bouchon" qui se voit déjà priver des touristes. Les professionnels craignent de passer à côté de cet événement qui ne se reproduira pas de si tôt. "On est tous heureux d'accueillir les Jeux olympiques et de faire voir que même une ville de province peut accueillir des grandes compétitions. Et là, non, tout va se passer à l'extérieur. C'est vraiment une déception immense", regrette Véronique Gaulon, présidente de l'Umih Berry. Pour la préfecture de l'Indre, le site en périphérie serait plus adapté à recevoir du monde, plus facile à sécuriser que celui en plein cœur de Châteauroux. Et il présente un autre avantage, celui d'accueillir encore plus de spectateurs. TF1 | Reportage L. Deschateaux, D. Bordier