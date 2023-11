JO : recrutement géant pour les métiers de la sécurité

Et si les Jeux olympiques vous ouvraient les portes d'une nouvelle carrière ? Opération recrutement géant à Saint-Denis. Près de 16 000 postes à pourvoir et des milliers de candidats ce jour-là. Paris 2024 a besoin de bras, en particulier dans un secteur-clé, le métier de la sécurité. Aujourd'hui, la profession souffre d'une pénurie de mains d'œuvre. Plus de 20 000 agents de sécurité manquent dès maintenant. Des difficultés pour recruter et des jeux qui ne vont rien arranger, avec pas moins de 40 sites olympiques à sécuriser. L'enjeu est d'éviter à tout prix que les images du Stade France le 28 mai 2022 reviennent. On y voit des policiers et des vigiles complètement débordés. Pour assurer la sécurité des jeux, les organisateurs recherchent 25 000 agents privés. Les candidats doivent justifier d'un casier judiciaire vierge, d'un bon niveau de français, mais pas seulement. Beaucoup ne remplissent pas les conditions. Comment faciliter les recrutements ? À quelques mois des Jeux olympiques, le gouvernement a décidé de raccourcir la formation initiale, elle est passée de 175 heures à 106 heures, entièrement prise en charge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Charles-Messance, S. Humblot