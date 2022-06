Joaillerie : un bijou de métier

La place Vendôme est la vitrine de la joaillerie française. Un marché qui explose, surtout à l’international, et fait rêver de plus en plus de monde. L’école de la haute joaillerie, la plus ancienne et la plus renommée du monde, forme ainsi depuis 150 ans des centaines de tailleurs ou sertisseurs. Des professionnels qui pourront ensuite utiliser leur savoir-faire pour travailler des pièces uniques, sur lesquelles ils pourront passer jusqu’à 600 heures. À cet étage, les jeunes sortent du bac. Ils sont tous là pour les mêmes raisons : travailler dans une grande maison. À un autre étage, les adultes. Certains ici sont en reconversion, comme une ancienne comptable. "Le bonheur que ça m’apporte, ce n’est pas le bonheur que m’apportait mon ancien boulot", lance-t-elle. Émilie, 44 ans, était psychologue. "Pour moi, c’est très important de me dire que je suis allé au bout de mon rêve", affirme-t-elle. L’école s’apprête à former deux fois plus d’élèves, de la tradition à la création numérique. À noter que 100% d’entre eux trouvent un emploi à la sortie comme dans l'atelier de taille de pierre visité dans notre reportage en tête de cet article. Une adresse tenue secrète pour des raisons de sécurité où il s’agit de tailler au plus fin en perdant le moins de matières possible. T F1 | Reportage G. Bellec, J.F. Drouillet