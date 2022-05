Job d'été : et si vous deveniez testeur de vacances ?

Avec ses criques et son eau turquoise, la presqu'île de Giens est bien connue pour passer des vacances de rêve. Mais cette fois, c'est une offre d'emploi qui nous y amène, publiée sur le site Internet d'un spécialiste des clubs de vacances. Il s'agit d'un CDD d'une semaine. Intitulé du poste : testeur de vacances. Un emploi rémunéré pour se détendre et profiter, selon l'annonce. De quoi piquer notre curiosité. "Depuis quelques jours, on a lancé cette offre de recrutement pour un CDD exceptionnel". Sur le papier, c'est un vrai job de rêve. Le candidat sélectionné, rémunéré au SMIC, pourra même venir ici, accompagné par trois personnes de son choix. "C'est un vrai job. Il faudra garder un sens critique, avec un peu de recul, pour nous aider à améliorer toujours et encore notre produit". L'objectif est d'obtenir des retours d'expérience, mais aussi une présence sur les réseaux sociaux. La recrue devra partager son séjour en photos et en vidéos. Il lui faudra être très motivée et imaginative. Certains sont déjà prêts à postuler. "Tester les hôtels, tester n'importe quel type d'établissement en rapport avec le loisir ou la culture, je suis OK". "Je pense que sur le CV, je vais pouvoir ajouter testeur de transat, testeur de piscine, testeur de pizza...". Au total, 10 contrats sont proposés dans cinq clubs en France. Les candidats sélectionnés devront céder leur droit à l'image lors de leur séjour. Cela peut peut-être signifier être affiché en première page du catalogue de l'an prochain. Mieux vaut en être informé avant de postuler. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot