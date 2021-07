Jobs d'été : il reste des places à prendre !

Jérôme Dolbeau est arboriculteur à Villaines-sous-Malicorne (Sarthe). Il est content de ses nouvelles recrues. Mais ils ont beau être efficaces, ils ne pourront pas s'occuper des 50 hectares du verger. Ce patron cherche donc quatre autres personnes avec un salaire net de 1 200 euros par mois. Et pour trouver le plus vite possible, il vient de poster une annonce sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à chercher des bras. Pour s'en convaincre, il suffit de taper Job d'été sur Internet. Des centaines d'offres d'emploi sans qualification requise y sont postées. En ce qui concerne les domaines qui recrutent le plus, les métiers de la vente et du commerce, notamment dans le secteur de la grande distribution, viennent en première position. Viennent ensuite les secteurs de l'animation et du sport. Et en troisième position, on retrouve l'hôtellerie et de la restauration. Le tourisme est l'autre domaine qui recrute. Avec le Covid, beaucoup de vacanciers n'ont pas encore réservé. Et pour anticiper, certains directeurs recrutent une centaine d'agents supplémentaires, sentant que les Français attendent la toute dernière seconde avant de réserver.