Jodhpur : les secrets de la ville bleue

Ses couleurs ne ressemblent à aucune autre. Jodhpur est une oasis indigo dans l’ancre du désert du Rajasthan, la terre des rois Indiens. Au Nord-Ouest de l’Inde, celle qu’on surnomme la Cité bleue est dominée par son fort massif. Vijendra Singh Rathore, un guide touristique, connaît toute l’histoire de la forteresse de Mehrangarh. "Ça a été construit sans aucune machine, pas d’équipements modernes", affirme-t-il. Perchée sur un rocher de 122 mètres de haut, cette citadelle est avant tout un système défensif. "Quand le Maharaja, fondateur de Jodhpur, a déménagé sa capitale, son idée était de construire un fort au sommet d’une colline pour plus de sécurité. Parce que son précédent fort était sur un plateau, donc c’était facile pour les envahisseurs d’attaquer", rapporte le guide. Les murs imposants et intimidants renferment une succession de pièces aux décorations fastueuses : peintures minutieuses, vitraux colorés et dorures. La plus belle pièce du fort de Mehrangarh est le Palais des fleurs, avec ses peintures florales et les portraits des Maharajahs. La pièce était dédiée aux divertissements des rois. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage Marion Laouamen