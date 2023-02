Joe Biden à Kiev : une visite historique

Les sirènes d’alerte anti-aérienne ont beau résonner dans les rues de Kiev, le Président américain, lunette de soleil sur le nez, et son homologue ukrainien semblent imperturbables. Sous un ciel bleu, dans un froid saisissant, Joe Biden et Volodymyr Zelensky ont notamment rendu hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat depuis le début du conflit. Cette visite surprise, sous très haute sécurité, a duré seulement quelques heures. Pour les États-Unis, l’objectif était double : annoncer 500 millions d’aides supplémentaires à l’Ukraine, des munitions notamment, et envoyer un message clair à la Russie. “Un an après, Kiev tient debout, l’Ukraine tient debout et la démocratie aussi. Les Américains vous soutiennent, tout comme le monde entier”, a déclaré Joe Biden. “C’est la visite la plus importante de toute l’histoire de l’Ukraine”, rétorque Volodymyr Zelensky. Dès mardi, le président américain doit prononcer un discours en Pologne, à seulement quelques jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon