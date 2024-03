Joe Biden/Donald Trump : l'heure de la revanche

Il a remporté quatorze des quinze primaires en jeu lors du Super Tuesday, obtenu des scores plus élevés que ce que prédisaient les derniers sondages. Donald Trump n'a donc pas boudé son plaisir lors de son discours de victoire. "Ils ont raison d'appeler ça le Super Tuesday, car c'est vraiment un super mardi". Et il se projette déjà dans son duel avec Joe Biden pour la présidentielle de novembre prochain. Les deux hommes se vouent une haine féroce et échangent déjà par meeting interposé de nombreuses amabilités. "Trump et ses soutiens sont des loosers", lance Joe Biden. "Biden est le pire président de notre pays", rétorque Donald Trump. "Il est prêt à sacrifier notre démocratie pour rester au pouvoir", renchérit le président sortant. "Joe Biden, l'escroc, t'es viré, dégage ! tu détruis notre pays", réplique son adversaire républicain. La course vers la Maison-Blanche est lancée et la campagne s'annonce longue pour les candidats et aussi pour les électeurs, surtout que 67 % d'entre eux ne veulent pas de cette affiche entre Joe Biden et Donald Trump, la même qu'en 2020. L'âge des candidats est une préoccupation majeure pour les électeurs américains. Joe Biden aura 81 ans le jour de l'élection, et Donald Trump 78. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Poupon