Joe Biden à Paris : Secret Service, voiture blindée, poches de sang... L'incroyable dispositif de sécurité

Toute la journée de samedi, des quartiers ont été inaccessibles et des métros fermés. Et depuis mercredi, des routes sont interdites à des millions de Franciliens et de touristes. Tout ça pour un homme, qui ne se déplace jamais sans un interminable convoi, parfois jusqu'à 80 voitures. La sécurité de Joe Biden est assurée par ses hommes. Costumes sombres, oreillettes, lunettes noires, le "Secret Service" décide de tout, même à l'étranger. Combien sont-ils ? Nul ne le sait. Les autorités françaises ne font que répondre à leurs exigences. Même le président américain n'a pas son mot à dire. Ce qu'on appelle la bulle de sécurité coûte dix millions de dollars à chaque déplacement. Tout, à commencer par la voiture présidentielle, vient spécialement des États-Unis. Biden ne doit monter qu'à bord d'une Cadillac, surnommé "The Beast", la bête. C'est une voiture au blindage militaire, avec 20 centimètres d'épaisseur, équipée de gaz lacrymogène, de fusils-mitrailleurs, et même de poches de sang, pour transfuser le président en cas de blessure. Joe Biden, chef d'État le plus menacé et donc le plus protégé du monde, repartira dimanche vers les États-Unis. TF1 | Reportage D. de Araujo, J.F. Drouillet