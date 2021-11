Joggeuse retrouvée vivante : le soulagement en Mayenne

C'est presque un miracle. L’adolescente disparue lundi après-midi en Mayenne a été retrouvée vivante. Un dénouement heureux et presque inespéré pour ses camarades de classe. Les élèves qui la connaissent partagent la bonne nouvelle, en utilisant tous le même mot : “soulagement”. Car la vie de la jeune fille a basculé lundi quand elle disparaît pendant son footing. Elle réapparaît mardi soir à la surprise générale en plein centre de Sablé-sur-Sarthe, demandant de l'aide dans un restaurant. Les témoins la décrivent égratignée et complètement sous le choc. Les pompiers arrivent et l'évacuent vers l'hôpital. L'adolescente de 17 ans raconte aux enquêteurs que deux personnes l'ont enlevée. Ce matin, le hameau où elle vit est partagé entre soulagement et inquiétude. Les agresseurs sont toujours dans la nature. Adeline a le même âge que la disparue. Elle ne sort désormais plus seule. “Ça choque et en plus, je la connaissais. D'habitude, je marchais comme ça sans avoir peur. Désormais, depuis qu'on a appris ça, j'ai peur”. Les parents de la jeune fille disparue ont retrouvé leurs enfants. Mais le village lui n'a pas retrouvé sa quiétude. À Saint-Brice, l'histoire n'est pas encore terminée.