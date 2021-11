Joggeuse retrouvée vivante : les zones d'ombre d'une disparition

En bordure de forêt, les recherches sur la zone où la jeune fille avait disparu lundi viennent de se terminer. Que s'est-il passé exactement avant-hier ? L'adolescente de 17 ans quitte son domicile à 16 heures pour faire un jogging. D'habitude, elle court durant près d'une demi-heure, mais à 16h05, la localisation de son téléphone s'interrompt. Son père le retrouvera sur place avec une montre connectée ainsi que des écouteurs présentant des traces de sang. Où en est l'enquête actuellement ? Les gendarmes vérifient l'agenda de la jeune fille et de son entourage. La joggeuse dit avoir été enlevée par deux ravisseurs à bord d'une camionnette. Elle a été retrouvée mardi dans la commune de Sablé-sur-Sarthe située à 10 km de Saint-Brice, lieu de sa disparition. Une centaine de gendarmes ont quadrillé toute la zone depuis 24 heures. "On est très heureux de l'avoir retrouvée vivante et qu'il puisse donner aussi des indications qui vont permettre d'arrêter cette ou ces personnes. Maintenant, les choses vont s'enchaîner rapidement", pense Nicolas Leudière, maire de Sablé-sur-Sarthe. Qui est cette jeune fille ? C'est une lycéenne de terminale, réputée sportive et dynamique et qui est volontaire au sein d'une caserne de pompiers. Plusieurs de ses voisins rappellent qu'elle a déjà fait l'objet d'une agression à son domicile lorsqu'elle avait 15 ans. Hospitalisée la nuit dernière à Angers, la jeune fille a donné sa version aux enquêteurs. Les gendarmes vérifient toutes ses informations notamment grâce à des images de vidéosurveillance et à une enquête de voisinage.