Johnny, 5 ans après : hommage des fans à Saint-Barth

Cette nuit, la voix de Johnny a résonné à l'unisson avec celle de ses fans et de Laeticia. "Pour moi, c'est une joie immense. C'est notre jeunesse, c'est toutes les générations. Je pense que c'est une personne qui manque beaucoup", a affirmé une fan. Un peu plus tôt, Laeticia est arrivée sous bonne escorte, un rugissant cortège d'Harley-Davidson. Le bruit des moteurs, c'est leurs hommages à Johnny. "Ils sont là depuis cinq ans. Chaque année, ils reviennent. C'est hyperémouvant", a indiqué Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday. Après une bénédiction et un petit verre de rhum, toute l'assistance a donné de la voix. Les fans de toujours sont bien sûrs au rendez-vous. Ginette alias Ginou a son idole gravée sur les bras et dans le cœur. "Je me suis levée à quatre heures ce matin et je pleurai, parce que je me disais, je suis ici pourquoi ? Je suis à Saint-Barth, pourquoi ? Pour Johnny", s'est-elle confiée. "Jacky, Ginou, j'ai grandi avec eux. C'est comme un pèlerinage pour venir lui dire qu'on l'aime et qu'on ne l'oublie pas et qu'on l'aimera toute notre vie", a ajouté Laeticia. Des moments d'émotion, de tristesse et de joies. Cette veillée aura été aussi riche que le répertoire du tôlier. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc