Quand Johnny devenait père pour la première fois

Le chanteur préféré des Français s'est éteint dans la nuit du mardi 5 décembre 2017, à l'âge de 74 ans. Un documentaire signé Anne Marcassus. retrace la vie du rockeur et celle de sa famille, avec des documents et des images inédits. Il nous ramène notamment en 1966, au moment de la naissance de David Hallyday, le fils de Johnny et de Sylvie Vartan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 06 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.