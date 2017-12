Johnny Hallyday a fait plus de 2 000 couvertures de magazines

Johnny Hallyday était un personnage public. Il était sans doute le Français le plus photographié de ces cinquante dernières années. Le chanteur serait apparu sur plus de deux mille couvertures de magazines. Johnny avait 19 ans quand il avait fait sa première une de Paris Match, 78 autres suivront. Les archives du journal en témoignent. Le magazine lui rend d'ailleurs un ultime hommage, avec une photo sobre en noir et blanc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 07/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.