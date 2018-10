Johnny Hallyday : le chanteur de tous les records

Johnny Hallyday avait toujours été l'homme de tous les défis. Il aura fait 266 Olympia, 144 Palais des Sports, 101 Bercy, sept Parc des Princes et neuf Stade de France, pour enchanter 29 millions de spectateurs. Et à son palmarès, on pouvait compter dix victoires de la musique, 40 disques d'or, 22 de platine, et trois de diamant, après 110 millions d’albums vendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.