Johnny Hallyday était un véritable amoureux du cinéma

Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, était devenu chanteur, presque, par hasard. Lorsqu'il était tout jeune, il rêvait de devenir acteur. La star est apparue une trentaine de fois à la télévision et au cinéma, dans des films oubliables et d'autres beaucoup plus intéressants.