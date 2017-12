Johnny Hallyday sera inhumé dans l'intimité ce lundi soir à Saint-Barthélémy

Après l'immense "hommage populaire" organisé samedi à Paris, le corps de Johnny Hallyday a été transféré dimanche à Saint-Barthélémy. Comme il l'avait souhaité, le rockeur sera inhumé sur l'île ce lundi soir. Une cérémonie qui se déroule dans la plus stricte intimité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.