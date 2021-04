Johnson & Johnson : "Il est efficace comme les autres, mais il a deux avantages différentiels", Dr Gérald Kierzek

De prime abord, le docteur Gérald Kierzek rappelle qu'il y a deux technologies. L'ARN messager de Pfizer et Moderna, et les adénovirus de l'AstraZeneca et du Johnson & Johnson. Il rappelle également que le sérum AstraZeneca est gardé pour les plus de 55 ans et que celui de Johnson & Johnson va être à peu près la même chose. Par la suite, le docteur Gérald Kierzek précise qu'il faut relativiser les effets secondaires. Ces derniers sont bien documentés maintenant. Des fameux caillots qui se forment avec l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson, mais qui sont rarissimes, car on parle de 2 à 4 cas par million d'injections. Selon le consultant TF1-LCI, "le risque est maintenant quantifié, maîtrisé et en plus, puisqu'on le réserve aux plus de 55 ans, ce risque est quasi nul parce que toutes les thromboses étaient chez des gens de moins de 55 ans". Au sujet du vaccin Johnson & Johnson, le docteur Gérald Kierzek fait savoir qu'il a deux avantages différentiels par rapport aux autres. En effet, en plus d'être "efficace comme les autres", il a "une conservation simple" "une efficacité avec une seule injection". Donc ce vaccin n'as pas besoin de rappel.