Johnson & Johnson : l'arrivée du vaccin en Europe retardée

La nouvelle tombe mal. Alors que la première livraison du vaccin Johnson & Johnson vient tout juste d'arriver sur le sol français. Voilà, qu'aux États-Unis, les autorités sanitaires suspendent les injections par mesure de précaution. Le temps d'enquête sur la survenue de thrombose cérébrale chez les femmes de moins de 50 ans. Six cas ont été détectés sur 6,8 millions de vaccinés. Un risque de moins d'un cas pour 1 million. Similaire au cas déjà observé avec le vaccin d'AstraZeneca qui utilise la même technologie, ces thromboses atypiques sont aussi surveillé par l'Agence européenne des médicaments. À ce stade, il n'y a pas de remise en question du bénéfice de ces vaccins. L'avantage de ce vaccin, c'est qu'il ne nécessite qu'une seule injection. 206 mille premières doses sont arrivés hier en France et qui en attendent 8 millions d'ici fin juin. Elles seront acheminées la semaine prochaine dans les pharmacies pour vacciner les plus de 55 ans. Un plan de livraison qui pourrait subir un coup de frein. Le fabricant Johnson & Johnson quant à lui vient de ralentir le déploiement de son vaccin en Europe.