Jordan Bardella invité du 20H de TF1

"Marine Le Pen a voté en faveur" de la mesure concernant l'IVG, affirme le président du Rassemblement national. Selon lui, nous devrions refuser qu'une seule femme en France puisse un jour s'inquiéter de voir l'un de ses droits reculer. Une majorité du groupe Rassemblement national aurait voté en faveur de cette mesure. "Fort heureusement, personne, pas un mouvement politique d'ampleur, dans notre pays ne remet en cause aujourd'hui le droit à l'avortement", poursuit le président du RN. "Il y a des grandes libertés fondamentales des femmes en France qui reculent : leur sécurité dans l'espace public, sous le poids notamment d'un laxisme judiciaire et d'une montée des pressions religieuses, mais aussi l'accès aux soins, à la médecine", affirme Jordan Bardella concernant toujours la mesure sur l'IVG. "Il y a une femme sur quatre en France qui n'a pas accès à une consultation gynécologique dans son entourage, et je pense que c'est sur ces grands sujets précisément que la puissance publique et l'État doivent s'engager", poursuit-il. Tête de liste pour les européennes, il a lancé ce dimanche 3 mars sa campagne à Marseille. Sur scène, on a pu voir qu'il y avait un drapeau français, mais il n'y avait pas de drapeau européen. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il veut se débarrasser de l'Europe ? "J’assume : c’est la France d’abord et l’Europe ensuite", répond-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1