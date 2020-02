Jordanie : à la découverte du désert du Wadi Rum

Avec ses sables couleur ocre et ses roches sculptées par le temps, le désert du Wadi Rum plonge ceux qui le traversent dans un monde hors norme. Un autre monde que le cinéma d'Hollywood affectionne. En cinq ans, ce sont près de 29 films à gros budget qui s'y sont succédé, dont le dernier opus de la saga Star Wars. Découvrez cette merveille classée au patrimoine mondial de l'Unesco.