Jordanie : des hôtels bulles pour protéger l'environnement

Le tourisme est en train de reprendre sur le site de Pétra, dans le désert de Jordanie. Pour le préserver, des chambres d'hôtel d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Il s'agit des hôtels bulles, et c'est un Français qui en est à l'origine. Les chambres sont en structure légère. Contrairement à un hôtel classique, aucune fondation n'a dû être creusée, le site classé au patrimoine mondial de l'Unesco est donc resté intact.