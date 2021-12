Joséphine Baker : les images de son entrée au Panthéon

C'est un cabaret sur tapis rouge, 84 ans après la naturalisation de Joséphine Baker. Elle avait pris la nationalité française en épousant son troisième mari. Sans forcer les portes ni bousculer les usages, ce mardi 30 novembre 2021, la France vient chercher Joséphine Baker pour la conduire jusqu'au Panthéon. C'est la première fois qu'une femme noire entre au Panthéon. Cette éclaireuse est honorée aujourd'hui pour avoir mille fois défié le destin, jusqu'à ce jour où elle reparaît cinq médailles brillantes sur un coussin, pour honorer une héroïne française, une résistante. Son parcours a été évoqué sous les yeux des enfants d'aujourd'hui et d'une grande majorité des siens, douze enfants adoptés. C'est sa tribu arc-en-ciel. Jean-Claude Bouillon-Baker, l'un de ses fils, la décrit comme "une mère extraordinaire, débordante de tendresse". Cette femme aux mille visages était guidée par un rêve de fraternité pour asseoir les droits civiques ou lutter contre toute forme de racisme. Une France dans laquelle Emmanuel Macron souhaite aujourd'hui qu'on se retrouve. Au cours de la cérémonie, le président de la République rappelle que Joséphine Baker entre au Panthéon "avec tous ceux qui ont choisi la France, qui l'ont aimé et l'aiment charnellement". "Ma France, c'est Joséphine. Parce que née Américaine, au fond, il n'y a pas plus Française que vous" a-t-il également précisé. Sixième figure féminine à rentrer au Panthéon, Joséphine Baker offre à tous une idée de ce que peut signifier notre patrie reconnaissante à une grande femme. T F1 | Reportage F. Leenknegt.