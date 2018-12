Joué-lès-Tours : le couvre-feu est-il efficace ?

Des incendies de voitures se sont déroulés dans la nuit du mardi 25 décembre 2018 à Joué-lès-Tours. Le maire a donc pris des mesures radicales : un couvre-feu pour les moins de 17 ans, entre 22 heures et six heures du matin, pendant un mois. Certains habitants doutent de la pertinence de cette mesure. L'opposition réclame entre autres la création d'une police de proximité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.