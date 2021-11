Jouets : acheter d'occasion pour éviter les pénuries

Élise a acheté tous ses cadeaux de Noël sur un site qui ne vend que des choix d'occasion. Hors de question pour elle de les prendre en neuf. Comme ça, elle a l'opportunité de faire des économies. En moyenne, les jouets qu'elle achète coûtent 50% moins cher que du neuf. Gagner en pouvoir d'achat, voilà pourquoi un Français sur deux se dit prêt à acheter des cadeaux de Noël d'occasion. D'autant plus que seconde main ne veut pas forcément dire mauvais état. Dans cet atelier spécialisé, tous les jouets mis en vente ont fait l'objet d'une attention particulière. Un gage de qualité qui fait le succès de l'entreprise. Son chiffre d'affaires est en hausse de 200% sur ces cinq dernières années pour atteindre en 2021 les 50 000 jouets d'occasion vendus. Pourquoi une telle hausse alors que des pénuries touchent presque tous les jouets venus d'Asie ? La seconde main permet aujourd'hui de trouver l'introuvable. Vous savez ce jouet que vous trouvez dans le catalogue, mais pas dans les rayons, ou cette console dont les composants électroniques manquent cruellement. Pour mettre la main dessus, les Français se ruent donc sur les plateformes de revente en ligne. En un mois, le site a enregistré quinze millions de visites, c'est 60% de plus que l'an dernier. T F1 | Reportage C. Diwo - V. Daran - F. Petit.