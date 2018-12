Jouets : attention aux contrefaçons !

À noël, 78 millions de jouets seront vendus. Mais en cette période de fête, les contrefaçons vendues sur internet sont plus nombreuses. Plus d'un million de produits ont été saisis par les douanes en un an. Ils sont souvent proposés à une clientèle vulnérable et peu avisée sur les marchés ou les bazars à petit prix. Certains sont presque parfaits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.