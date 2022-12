Jouets fabriqués en France : moins chers qu'en Chine

S'il y a bien un jouet qui symbolise le made in China, c'est la peluche. Neuf fois sur dix, elle est fabriquée en Asie pour être vendue moins chère. Mais attention, ce n'est pas le cas d’un hippopotame. Il y a encore deux ans, la version chinoise coûtait 80 euros. Depuis qu'il est fait en France, c'est désormais 50 euros. Comment est-ce possible ? Pour le savoir, direction dans une usine du Maine-et-Loire. Un entrepreneur y a relocalisé la production. Comment arrive-t-il à être si compétitif ? Il suffit de jeter un œil à la taille de la peluche qui fait au moins un mètre chacune. Elles prennent donc beaucoup de place dans un conteneur en provenance de Chine. Conteneur dont le prix a flambé avec le Covid. Sa solution : ne faire venir de Chine que les enveloppes des hippopotames. Cela permet d'en mettre beaucoup plus dans un même conteneur. Les peluches sont ensuite rembourrées, mises en forme et cousues grâce aux employés d'un sous-traitant, déjà spécialisés dans la fabrication de coussin. Grâce à cette astuce et ces prix attractifs, l'entreprise a doublé ses ventes en seulement deux ans. TF1 | Reportage V. Dépret, Q. Trigodet