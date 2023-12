Jouets : faut-il encore les acheter neufs ?

Il faut avoir l'œil pour distinguer les jouets, à gauche le neuf et à droite presque identique, l'occasion. Des jeux d'éveil, de société, des poupées, dans tous les rayons du magasin “King Jouet”, les jouets de première main côtoient ceux de seconde main. Le défi est que les clients n’y voient presque que du feu. Il y a tout de même une différence majeure : le prix. En moyenne dans le magasin, la version d’occasion est revendue 50% moins cher que le produit neuf. Exemple avec le château féerique à 65 euros, fraîchement sorti de l'usine, contre 35 euros, en seconde main. Dans les rayons, la seconde main gagne du terrain. En ce lieu, c'est un jeu sur trois à la vente. Ce sont des jouets que les clients rapportent eux-mêmes directement en magasins. L’enseigne les rachètent en moyenne un tiers du prix, valeurs neuves, mais encore faut-il cocher toutes les cases. Et si vous pouviez donner une seconde vie à vos jouets, sans même sortir de chez vous, compter pour cela sur Théodore et son vélo au coffre XXL. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, B. Sisco