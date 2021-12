Jouets : la revanche des fabricants français

Des concepteurs de jeux de société n'en reviennent pas. Leurs jeux se vendent par dizaines de milliers. Ils ont même dépassé leur chiffre d'affaires de 2020 dès le mois de septembre. Les commandes s'enchaînent et il faut aller vite. Pour cela, la société dispose d'un atout. Les pions, les cartes, les boîtes, tout est fabriqué en France. Dans une usine en région parisienne, c'est aussi l'effervescence. Avec la crise sanitaire, les magasins de jouets souffrent d'un manque de réassort de jeux étrangers. L'opportunité pour les fabricants français de se faire une place de choix dans les rayons.Leurs ventes atteignent aujourd'hui 14% du marché. Cela grimpe même à 27% pour les loisirs créatifs. Alors, il faut produire et vite. Chez Sentosphère, des machines produisent jusqu'à 5 000 flacons d'encre par heure pour le jeu phare de la marque. Un rythme effréné qui leur a permis de vendre 200 000 boîtes de plus cette année 2021. Mais la production atteint ses limites. Les professionnels du secteur s'attendent à ce que cet attrait pour le Made in France s'inscrive durablement dans le temps. T F1 | Reportage L. Kebdani, C. Nieulac, J.Y Chamblais