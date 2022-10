Jouets : le bon plan de l'occasion

Anouk Blanchouin vient d'ouvrir en seulement quelques mois son deuxième magasin de jouets d'occasion à Lyon, par conviction écologique. "Il faut savoir qu'un enfant, en moyenne, n'utilise que sept mois son jeu ou son jouet", déclare-t-elle. Et aussi pour répondre à une demande en forte hausse, les ventes de jouets d'occasion ont progressé de 10% en un an. Vendus 40 à 50% moins cher, ces jouets à peine utilisés, et pour lesquels les enfants ne font d'ailleurs aucune différence avec le neuf, suscitent d'autant plus l'intérêt à quelques semaines de Noël. Les magasins comme celui que nous avons visité font un carton, tout comme les sites Internet de produits d'occasion. Les particuliers y revendent leurs jouets à des prix défiant toutes concurrences. De quoi menacer les magasins traditionnels qui, pour ne pas perdre cette clientèle attirée par les bas prix, s'y mettent eux aussi. Façade flambant neuve l'enseigne KING, qui vient de rajouter le mot OKAZ à sa marque. Et elle a déjà trouvé son public, car présente un avantage par rapport à Internet : on voit la marchandise. "Dans le magasin par exemple, je sais qu'ils sont complets, parce qu'ils ont été vérifiés. Donc ça, c'est très bien", confie une cliente. Le magasin dispose d'un comptoir où l'on peut venir revendre ses jouets. Tout est scrupuleusement vérifié. TF1 | Reportage J. Corbillon, N. Hadj Bouziane, S. Thizy