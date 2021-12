Jouets : les « kidultes », l’autre cible des fabricants

Les Kidultes sont des adultes qui ont gardé leur passion pour les jeux. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous connaissiez le catalogue de Noël pour enfants, mais il en existe aussi pour adulte. Une première pour l'enseigne Jouéclub. Il compte plus de 60 références. Des produits de plus en plus prisés. Les jouets pour adultes représentent désormais une vente sur cinq. Pourtant, il y a cinq ans, on n'était pas à 15% des ventes. Il y a une très forte croissance donc. Cela en raison de la crise sanitaire, où les adultes avaient besoin de s'occuper. Depuis peu, les kidultes ont même leur propre bar à jeux, interdit aux mineurs. Pour ces amoureux des consoles, c'est l'occasion de varier les plaisirs. S'ils viennent dans ces lieux, c'est surtout pour retomber en enfance. Jouer la carte de la nostalgie pour séduire les adultes, c'est aussi la nouvelle stratégie des fabricants. La célèbre marque Playmobil vend des figurines pour enfants depuis 47 ans. Cette année, c'est une première. Les plus grands ont aussi leur rayon. T F1 | Reportage J. Cressens, A. Gaudin, E. Fourny