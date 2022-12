Jouets : les magasins résistent à Internet

Faire ses courses de Noël en quelques clics, la tentation est grande. Alors, les magasins de jouets font tout pour vous faire lâcher les écrans et revenir dans leurs rayons. Leur première stratégie, c’est de proposer des jouets exclusifs. Pour avoir le monopole des produits, une enseigne négocie directement avec les fabricants. Il faut toutefois remplir certains critères, comme le volume de commandes. Alors, les quatre plus grandes enseignes ont trouvé la solution, elles se sont associées pour demander des exclusivités qu’elles se partagent. Qu’importe la concurrence entre elles, aujourd’hui, elles font face au même adversaire, et il se trouve en ligne. Ce qui a pour résultat que, 260 produits sont réservés à ces magasins, même les plus grandes marques ont joué le jeu. Des pistolets avec des balles en mousse aux circuits de petites voitures, les jeux sont laissés en libre accès, c’est l’autre argument phare des magasins. Dans une enseigne, on peut, par exemple, toucher, essayer, jouer avec les versions agrandies des jouets. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Humblot, R. Roiné