Jouets : les marques distributeurs cassent les prix

Dans les magasins de jouets, c'est une concurrence frontale. Face à la grande marque, les enseignes font leur propre produit, des sortes de marques de distributeur, comme dans l'alimentaire. Elles sont en moyenne 20% moins cher. Avec l'inflation, les ventes progressent. Les marques au nom peu connu représentent un jouet vendu sur cinq. Que valent vraiment ces produits ? Comment les enseignes cassent-elles les prix ? À Bordeaux, au siège de JouéClub, dans un magasin expérimental, trois sélectionneuses choisissent les produits qui concurrenceront les grandes marques. Dans l'entreprise, pas de frais de recherche et d'innovation, on s'inspire de ce qui cartonne déjà sur le marché. À chaque fois, l'équipe ne copie pas exactement à l'identique. Il y a toujours une petite différence. De petits prix, mais quand est-il de la qualité. Six fois sur dix, ces produits sont fabriqués par des sous-traitants en Asie. Mais pour d'autres, c'est en Europe et en France, parfois dans les mêmes usines que les grandes marques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, J.P. Héquette, A. Chomy