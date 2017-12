Les jouets programmables, grande tendance de ce Noël 2017

C'est nouveau et tendance ! Les jouets programmables surfent sur l’entrée des cours de codage informatique dans les manuels scolaires. Dans les magasins spécialisés, on trouve des petits robots qu'il faudra d'abord assembler pour ensuite programmer leurs actions sur tablette ou sur smartphone. Un jeu d'enfant. Alors qu'il y a dix ans, il aurait fallu une équipe de programmeurs informatiques pour les faire fonctionner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.