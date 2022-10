Jouets : saisie record de contrefaçons

Des cartes à collectionner, des figurines, des bijoux, des ballons… Ce sont tous des jouets de contrefaçon. À l’origine, en 2020, la douane française repère sur des plateformes de vente en ligne des articles suspects. Vérification faite auprès des marques détentrices de licence, il s’agit bien de marchandises contrefaites. Les douanes des pays voisins sont alertées : Espagne, Italie, Allemagne. Près de 17 millions d’articles sont saisis, dont cinq et demi, rien qu’en France. Parmi eux, certains produits comportent des risques pour la santé des enfants. “Selon les types d’objets, il y a aussi des petites parties détachables. Si l’enfant le met à la bouche, il y a des risques d'étouffement", explique Corinne Cleostrate, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude à la direction générale des Douanes. Une majorité de ces contrefaçons viennent de fournisseurs chinois, selon le ministère des Finances. C’est la plus grande opération jamais menée au niveau européen contre la contrefaçon sur Internet. Il a fallu deux ans d'enquête, avec la coopération des plateformes de vente en ligne pour mener à bien ce gigantesque coup de filet. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Kherraji