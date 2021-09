Jouets : vers une rupture de stock pour Noël ?

Sur son catalogue de rentrée, ce magasin parisien propose des centaines de jouets, comme ces voitures pour enfants ou crayons de couleur. Nous avons beau chercher ces deux produits en rayon, il est impossible de les trouver. Cette boutique ne les a jamais reçus. "Aujourd'hui, il nous manque un peu plus de 20% des produits en magasin. C'est principalement des figurines, des voitures, des poupées, des produits qui viennent essentiellement de Chine", précise Maxime Bonati, directeur adjoint de "King Jouet" à Paris Saint-Michel. En Asie et particulièrement en Chine, l'épidémie ralentit toujours l'activité des fabricants. À trois mois des fêtes de fin d'année, c'est une mauvaise nouvelle pour les professionnels du secteur dans l'Hexagone. L'enseigne "King Jouet" sortira son catalogue de Noël ces prochaines semaines mais de nombreux jouets manqueront à l'appel. Selon Lucie Dubois, analyste du marché du jouet pour NPD Group, la France pourrait connaître une pénurie de jouets à Noël. Les jouets seront donc plus rares et certainement plus chers. En cause, l'envolée des coûts d'approvisionnement. Avant la pandémie, le transport d'un conteneur était facturé 3 000 euros. Ce montant peut actuellement atteindre 17 000 euros. Et selon de nombreux distributeurs, les fabricants vont répercuter cette hausse sur le prix des jouets. A quelques semaines des premiers achats de Noël, l'enjeu sera pour les magasins de limiter cette augmentation.