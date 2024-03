Jouets, vêtements, vins : l'odeur du succès

Quelques secondes chez King Jouet, magasin de jouets nous suffisent pour sentir une drôle d'odeur qui nous chatouille les narines. La senteur est celle d'un bonbon bien connu des enfants. Une ambiance de fête foraine, c'est la nouvelle arme de l'enseigne pour attirer plus de clients et se démarquer des autres boutiques de jouets. Utiliser les odeurs pour vous faire acheter, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. De plus en plus de commerces s'y mettent, avec des senteurs toujours plus surprenantes. À l'entrée d'un supermarché, du pain d'épices pour vous mettre en appétit, aux caisses, du vin chaud pour faire patienter. Alors est-ce vraiment efficace ? Un professionnel du parfum en est persuadé. Il a convaincu des dizaines d'enseignes de se lancer, comme Izac, marque de prêt-à-porter. Elle utilise une odeur de bois d'ébène et ça fonctionne. Parmi nos cinq sens, l'odorat est celui qui nous procure le plus d'émotions. C'est une manipulation qui a un coût, pour chaque boutique, 50 euros par mois. Cela peut être encore plus cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, K. Jinlak, M. Beringer