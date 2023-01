Joueurs de foot : cambriolés pendant les matchs

Leurs maisons font rêver les cambrioleurs. Immenses, luxueuses, les villas des stars du foot attisent les convoitises. Il y a quelques jours encore, trois hommes étaient jugés, soupçonnés d’avoir séquestré le père de Marquinhos. Ils voulaient cibler la demeure du capitaine du Paris Saint-Germain, mais les suspects se sont trompés d’adresse, et se sont attaqués au père du Brésilien et à ses deux filles. Une attaque qui reste un traumatisme pour toute la famille de Marquinhos. Les juges ont relaxé l’un des suspects. Les deux autres ont été condamnés à sept et cinq ans de prison. Début janvier encore, un joueur du LOSC à Lille a été cambriolés. Un milieu de terrain lyonnais n’a pas hésité à publier sur les réseaux sociaux une photo prise d’un voleur qui s’était introduit chez lui. Les délinquants scrutent bien sûr les calendriers des matchs prévus à l'extérieur. Sur Internet, les footballeurs livrent aussi parfois eux-mêmes des informations cruciales sur leur train de vie. D’après les instances dirigeantes du ballon rond, certaines stars manquent également de vigilance avec les chauffeurs, garde de corps, cuisinier, et autres intermédiaires dans leur entourage. TF1 | Reportage G. Brenier, F. de Juvigny, B. Chastagner