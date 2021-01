Jour J : derniers préparatifs aux frontières avant le Brexit

Pas de rush dans la dernière ligne droite. À minuit, la frontière sera rétablie avec le Royaume-Uni et un nouveau système entrera en vigueur pour les marchandises. Les entreprises doivent désormais enregistrer leurs camions et cargaisons sur Internet avant la traversée vers la France. À l'arrivée à Calais, les routiers savent s'ils doivent se diriger vers la sortie en vert ou prendre la voie orange pour des contrôles sanitaires, vétérinaires ou douaniers. Les installations sont prêtes, avec des quais de déchargement et des locaux réfrigérés. "30% des camions qui rentrent de Grande-Bretagne sont vides déjà, c'est du vert. Plus les autres qui ont des marchandises ne nécessitant pas un arrêt, je crois qu'il y aura au maximum 5% de camions", explique Jean-Marc Puissesseau, PDG des ports de Calais-Boulogne-sur-Mer. Pour cette minorité attendue, 300 places de parking sont prévues. Cela représente en tout treize millions d'euros d'investissement selon le responsable, qui précise que les contrôles des douanes ne devraient pas être plus nombreux qu'aujourd'hui dans l'autre sens, vers l'Angleterre.