Journée citoyenne : quand les citoyens s'engagent

À Griesheim-près-Molsheim (Alsace), ils arrivent en ordre dispersé. Certains ont même rapporté leurs outils. Et malgré une journée de travail en perspective, tous affichent leur enthousiasme. Il est prévu une trentaine d'ateliers et autant de tâches à accomplir. Malgré l'ampleur de la tâche, dans cette commune alsacienne, la journée citoyenne fait chaque année le plein de bonne volonté. L'objectif de la journée est de réparer la piste de vélo, endommagée par les intempéries, délimiter un terrain de foot, ou aménager un chemin de promenade. Bref, il s'agit d'améliorer les installations communales au bénéfice de tous les habitants. Pour leur peine, café, petits pains et déjeuner sont offerts aux travailleurs. Une journée pour le village et pour créer du lien entre tous les habitants. C'est également un moyen de réaliser des travaux habituellement laissés de côté faute de temps. La commune achète seulement les matériels nécessaires, les habitants prêtent main-forte bénévolement. Une journée gagnante pour tout le monde, la bonne humeur en plus. Le village a même voulu célébrer, vu d'en haut, le huitième anniversaire des journées citoyennes. Quelque 2500 communes y participent chaque année. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier