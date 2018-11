Journée d'action du 17 novembre : de nombreux secteurs perturbés

Les éventuels barrages prévus par le mouvement des gilets jaunes samedi 17 novembre pourraient perturber très fortement la circulation, mais aussi plusieurs activités économiques. Plus de cinq millions de salariés, de commerçants et d'artisans devront travailler ce jour-là. Certains d’entre eux ont décidé de fermer boutique par mesure de précaution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.