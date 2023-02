Journée de grève : les solutions pour s'organiser

Face à la grève annoncée, vous vous êtes débrouillés. À Rennes, des écoles vont fermer. Alors pour garder les enfants, une maman affirme devant nos caméras que le plan B le plus évident est de les envoyer chez les grands-parents. Dans une crèche en Île-de-France, tout le personnel est en grève. Les parents sont prévenus depuis la semaine dernière. Certains ont même demandé un mot d'absence. Et quand la famille n'habite pas à proximité, il faut improviser. Pour la journée de mardi, plutôt qu'un plan B, certaines entreprises passent au système D. Une responsable de 38 salariés propose des solutions au cas par cas. "On a télétravail ou possibilité de louer une Vélib ou une trottinette. On propose aussi aux salariés, si jamais ils sont coincés au travail et qu'ils ne peuvent pas rentrer de prendre un taxi", indique Émilie Prignot, directrice administrative et financière chez Guard Industrie. Quant aux ouvriers dans les travaux publics, il est impossible pour eux de travailler à distance. Intérimaires, ils ne seront pas payés en cas d'absence, alors ils se sont arrangés. Certaines applications de covoiturage proposent même une prime spéciale pour les conducteurs. Et pour les passagers, le trajet sera gratuit toute la journée. TF1 | Reportage B. Guenais, J. Maviet , K. Moreau